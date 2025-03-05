Devises / CSTE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CSTE: Caesarstone Ltd
1.60 USD 0.04 (2.56%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSTE a changé de 2.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.56 et à un maximum de 1.76.
Suivez la dynamique Caesarstone Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTE Nouvelles
- Earnings call transcript: Caesarstone Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.72 amid sharp decline
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.56 1.76
Range Annuel
1.35 5.05
- Clôture Précédente
- 1.56
- Ouverture
- 1.58
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Plus Bas
- 1.56
- Plus Haut
- 1.76
- Volume
- 240
- Changement quotidien
- 2.56%
- Changement Mensuel
- 14.29%
- Changement à 6 Mois
- -35.48%
- Changement Annuel
- -64.99%
20 septembre, samedi