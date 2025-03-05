Divisas / CSTE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CSTE: Caesarstone Ltd
1.49 USD 0.02 (1.32%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CSTE de hoy ha cambiado un -1.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.43, mientras que el máximo ha alcanzado 1.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Caesarstone Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTE News
- Earnings call transcript: Caesarstone Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.72 amid sharp decline
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.43 1.54
Rango anual
1.35 5.05
- Cierres anteriores
- 1.51
- Open
- 1.52
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.43
- High
- 1.54
- Volumen
- 145
- Cambio diario
- -1.32%
- Cambio mensual
- 6.43%
- Cambio a 6 meses
- -39.92%
- Cambio anual
- -67.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B