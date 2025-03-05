Valute / CSTE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CSTE: Caesarstone Ltd
1.60 USD 0.04 (2.56%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSTE ha avuto una variazione del 2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.76.
Segui le dinamiche di Caesarstone Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTE News
- Earnings call transcript: Caesarstone Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.72 amid sharp decline
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.56 1.76
Intervallo Annuale
1.35 5.05
- Chiusura Precedente
- 1.56
- Apertura
- 1.58
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Minimo
- 1.56
- Massimo
- 1.76
- Volume
- 240
- Variazione giornaliera
- 2.56%
- Variazione Mensile
- 14.29%
- Variazione Semestrale
- -35.48%
- Variazione Annuale
- -64.99%
21 settembre, domenica