CSTE: Caesarstone Ltd
1.51 USD 0.11 (7.86%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSTE за сегодня изменился на 7.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.42, а максимальная — 1.54.
Следите за динамикой Caesarstone Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CSTE
- Earnings call transcript: Caesarstone Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.72 amid sharp decline
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.42 1.54
Годовой диапазон
1.35 5.05
- Предыдущее закрытие
- 1.40
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Low
- 1.42
- High
- 1.54
- Объем
- 217
- Дневное изменение
- 7.86%
- Месячное изменение
- 7.86%
- 6-месячное изменение
- -39.11%
- Годовое изменение
- -66.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.