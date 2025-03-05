통화 / CSTE
CSTE: Caesarstone Ltd
1.60 USD 0.04 (2.56%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSTE 환율이 오늘 2.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.56이고 고가는 1.76이었습니다.
Caesarstone Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CSTE News
- Earnings call transcript: Caesarstone Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.72 amid sharp decline
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.56 1.76
년간 변동
1.35 5.05
- 이전 종가
- 1.56
- 시가
- 1.58
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- 저가
- 1.56
- 고가
- 1.76
- 볼륨
- 240
- 일일 변동
- 2.56%
- 월 변동
- 14.29%
- 6개월 변동
- -35.48%
- 년간 변동율
- -64.99%
20 9월, 토요일