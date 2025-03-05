Currencies / CSTE
CSTE: Caesarstone Ltd
1.51 USD 0.11 (7.86%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CSTE exchange rate has changed by 7.86% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.42 and at a high of 1.54.
Follow Caesarstone Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
CSTE News
- Earnings call transcript: Caesarstone Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.72 amid sharp decline
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
1.42 1.54
Year Range
1.35 5.05
- Previous Close
- 1.40
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Low
- 1.42
- High
- 1.54
- Volume
- 217
- Daily Change
- 7.86%
- Month Change
- 7.86%
- 6 Months Change
- -39.11%
- Year Change
- -66.96%
