Moedas / CSTE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CSTE: Caesarstone Ltd
1.56 USD 0.07 (4.70%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSTE para hoje mudou para 4.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.51 e o mais alto foi 1.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Caesarstone Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTE Notícias
- Earnings call transcript: Caesarstone Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.72 amid sharp decline
- CaesarStone stock hits 52-week low at $1.95 amid market challenges
- Caesarstone Ltd. (CSTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.51 1.75
Faixa anual
1.35 5.05
- Fechamento anterior
- 1.49
- Open
- 1.53
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.51
- High
- 1.75
- Volume
- 258
- Mudança diária
- 4.70%
- Mudança mensal
- 11.43%
- Mudança de 6 meses
- -37.10%
- Mudança anual
- -65.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh