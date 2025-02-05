Dövizler / CRNT
CRNT: Ceragon Networks Ltd
2.49 USD 0.05 (1.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRNT fiyatı bugün -1.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.39 ve Yüksek fiyatı olarak 2.58 aralığında işlem gördü.
Ceragon Networks Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CRNT haberleri
- Earnings call transcript: Ceragon Networks Q2 2025 sees revenue dip, stock tumbles
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Should Allot Stock Be in Your Portfolio Before Q2 Earnings?
- Ceragon to provide $8 million network upgrade for power utility
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Needham cuts Ceragon Networks stock price target to $3 on India slowdown
- Ceragon Networks (CRNT) Q2 Earnings Match Estimates
- Ceragon earnings matched, revenue fell short of estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Ceragon to Participate in the ROTH London Conference
- Ceragon Networks: A Top International Stock Pick (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: The Good And The Bad (NASDAQ:CRNT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Ceragon Networks: An Undervalued 5G Player Poised For A Surge In 2025 (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: Post-Earnings Selloff Provides Long-Term Buying Opportunity (CRNT)
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
Günlük aralık
2.39 2.58
Yıllık aralık
1.85 5.73
- Önceki kapanış
- 2.54
- Açılış
- 2.55
- Satış
- 2.49
- Alış
- 2.79
- Düşük
- 2.39
- Yüksek
- 2.58
- Hacim
- 2.052 K
- Günlük değişim
- -1.97%
- Aylık değişim
- 25.76%
- 6 aylık değişim
- 6.41%
- Yıllık değişim
- -8.79%
