CRNT: Ceragon Networks Ltd
2.23 USD 0.20 (9.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRNT за сегодня изменился на 9.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.04, а максимальная — 2.26.
Следите за динамикой Ceragon Networks Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.04 2.26
Годовой диапазон
1.85 5.73
- Предыдущее закрытие
- 2.03
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.04
- High
- 2.26
- Объем
- 1.601 K
- Дневное изменение
- 9.85%
- Месячное изменение
- 12.63%
- 6-месячное изменение
- -4.70%
- Годовое изменение
- -18.32%
