KurseKategorien
Währungen / CRNT
Zurück zum Aktien

CRNT: Ceragon Networks Ltd

2.42 USD 0.12 (4.72%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRNT hat sich für heute um -4.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.39 bis zu einem Hoch von 2.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ceragon Networks Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRNT News

Tagesspanne
2.39 2.58
Jahresspanne
1.85 5.73
Vorheriger Schlusskurs
2.54
Eröffnung
2.55
Bid
2.42
Ask
2.72
Tief
2.39
Hoch
2.58
Volumen
717
Tagesänderung
-4.72%
Monatsänderung
22.22%
6-Monatsänderung
3.42%
Jahresänderung
-11.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K