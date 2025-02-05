통화 / CRNT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CRNT: Ceragon Networks Ltd
2.49 USD 0.05 (1.97%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRNT 환율이 오늘 -1.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.39이고 고가는 2.58이었습니다.
Ceragon Networks Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRNT News
- Earnings call transcript: Ceragon Networks Q2 2025 sees revenue dip, stock tumbles
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Should Allot Stock Be in Your Portfolio Before Q2 Earnings?
- Ceragon to provide $8 million network upgrade for power utility
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Needham cuts Ceragon Networks stock price target to $3 on India slowdown
- Ceragon Networks (CRNT) Q2 Earnings Match Estimates
- Ceragon earnings matched, revenue fell short of estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Ceragon to Participate in the ROTH London Conference
- Ceragon Networks: A Top International Stock Pick (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: The Good And The Bad (NASDAQ:CRNT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Ceragon Networks: An Undervalued 5G Player Poised For A Surge In 2025 (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: Post-Earnings Selloff Provides Long-Term Buying Opportunity (CRNT)
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
일일 변동 비율
2.39 2.58
년간 변동
1.85 5.73
- 이전 종가
- 2.54
- 시가
- 2.55
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- 저가
- 2.39
- 고가
- 2.58
- 볼륨
- 2.052 K
- 일일 변동
- -1.97%
- 월 변동
- 25.76%
- 6개월 변동
- 6.41%
- 년간 변동율
- -8.79%
20 9월, 토요일