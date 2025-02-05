通貨 / CRNT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRNT: Ceragon Networks Ltd
2.54 USD 0.19 (8.09%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRNTの今日の為替レートは、8.09%変化しました。日中、通貨は1あたり2.37の安値と2.56の高値で取引されました。
Ceragon Networks Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRNT News
- Earnings call transcript: Ceragon Networks Q2 2025 sees revenue dip, stock tumbles
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Should Allot Stock Be in Your Portfolio Before Q2 Earnings?
- Ceragon to provide $8 million network upgrade for power utility
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Needham cuts Ceragon Networks stock price target to $3 on India slowdown
- Ceragon Networks (CRNT) Q2 Earnings Match Estimates
- Ceragon earnings matched, revenue fell short of estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Ceragon to Participate in the ROTH London Conference
- Ceragon Networks: A Top International Stock Pick (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: The Good And The Bad (NASDAQ:CRNT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Ceragon Networks: An Undervalued 5G Player Poised For A Surge In 2025 (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: Post-Earnings Selloff Provides Long-Term Buying Opportunity (CRNT)
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
1日のレンジ
2.37 2.56
1年のレンジ
1.85 5.73
- 以前の終値
- 2.35
- 始値
- 2.38
- 買値
- 2.54
- 買値
- 2.84
- 安値
- 2.37
- 高値
- 2.56
- 出来高
- 1.939 K
- 1日の変化
- 8.09%
- 1ヶ月の変化
- 28.28%
- 6ヶ月の変化
- 8.55%
- 1年の変化
- -6.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K