货币 / CRNT
CRNT: Ceragon Networks Ltd
2.39 USD 0.16 (7.17%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRNT汇率已更改7.17%。当日，交易品种以低点2.24和高点2.45进行交易。
关注Ceragon Networks Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.24 2.45
年范围
1.85 5.73
- 前一天收盘价
- 2.23
- 开盘价
- 2.25
- 卖价
- 2.39
- 买价
- 2.69
- 最低价
- 2.24
- 最高价
- 2.45
- 交易量
- 2.267 K
- 日变化
- 7.17%
- 月变化
- 20.71%
- 6个月变化
- 2.14%
- 年变化
- -12.45%
