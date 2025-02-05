Valute / CRNT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CRNT: Ceragon Networks Ltd
2.49 USD 0.05 (1.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRNT ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.39 e ad un massimo di 2.58.
Segui le dinamiche di Ceragon Networks Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRNT News
- Earnings call transcript: Ceragon Networks Q2 2025 sees revenue dip, stock tumbles
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Should Allot Stock Be in Your Portfolio Before Q2 Earnings?
- Ceragon to provide $8 million network upgrade for power utility
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Needham cuts Ceragon Networks stock price target to $3 on India slowdown
- Ceragon Networks (CRNT) Q2 Earnings Match Estimates
- Ceragon earnings matched, revenue fell short of estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Ceragon to Participate in the ROTH London Conference
- Ceragon Networks: A Top International Stock Pick (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: The Good And The Bad (NASDAQ:CRNT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Ceragon Networks: An Undervalued 5G Player Poised For A Surge In 2025 (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: Post-Earnings Selloff Provides Long-Term Buying Opportunity (CRNT)
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
Intervallo Giornaliero
2.39 2.58
Intervallo Annuale
1.85 5.73
- Chiusura Precedente
- 2.54
- Apertura
- 2.55
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Minimo
- 2.39
- Massimo
- 2.58
- Volume
- 2.052 K
- Variazione giornaliera
- -1.97%
- Variazione Mensile
- 25.76%
- Variazione Semestrale
- 6.41%
- Variazione Annuale
- -8.79%
21 settembre, domenica