CRNT: Ceragon Networks Ltd
2.49 USD 0.14 (5.96%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRNT para hoje mudou para 5.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.37 e o mais alto foi 2.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Ceragon Networks Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRNT Notícias
- Earnings call transcript: Ceragon Networks Q2 2025 sees revenue dip, stock tumbles
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Should Allot Stock Be in Your Portfolio Before Q2 Earnings?
- Ceragon to provide $8 million network upgrade for power utility
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Needham cuts Ceragon Networks stock price target to $3 on India slowdown
- Ceragon Networks (CRNT) Q2 Earnings Match Estimates
- Ceragon earnings matched, revenue fell short of estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Ceragon to Participate in the ROTH London Conference
- Ceragon Networks: A Top International Stock Pick (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: The Good And The Bad (NASDAQ:CRNT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's February 2025 New Analysts
- Ceragon Networks: An Undervalued 5G Player Poised For A Surge In 2025 (NASDAQ:CRNT)
- Ceragon Networks: Post-Earnings Selloff Provides Long-Term Buying Opportunity (CRNT)
- Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
Faixa diária
2.37 2.49
Faixa anual
1.85 5.73
- Fechamento anterior
- 2.35
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Low
- 2.37
- High
- 2.49
- Volume
- 948
- Mudança diária
- 5.96%
- Mudança mensal
- 25.76%
- Mudança de 6 meses
- 6.41%
- Mudança anual
- -8.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh