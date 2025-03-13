FiyatlarBölümler
Dövizler / CPSH
CPSH: CPS Technologies Corp

3.45 USD 0.10 (2.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPSH fiyatı bugün 2.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.32 ve Yüksek fiyatı olarak 3.53 aralığında işlem gördü.

CPS Technologies Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
3.32 3.53
Yıllık aralık
1.38 3.72
Önceki kapanış
3.35
Açılış
3.32
Satış
3.45
Alış
3.75
Düşük
3.32
Yüksek
3.53
Hacim
156
Günlük değişim
2.99%
Aylık değişim
3.60%
6 aylık değişim
116.98%
Yıllık değişim
139.58%
