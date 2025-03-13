Dövizler / CPSH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CPSH: CPS Technologies Corp
3.45 USD 0.10 (2.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPSH fiyatı bugün 2.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.32 ve Yüksek fiyatı olarak 3.53 aralığında işlem gördü.
CPS Technologies Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPSH haberleri
- CPS Technologies Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Stock Jumps 26%
- Cps Technologies (CPSH) Q2 Sales Up 62%
- CPS Technologies stock rises after securing fourth Navy SBIR contract
- Insider Trading Roundup: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- CPS Technologies director Cavoli buys $15,892 in shares
- CPS Technologies stock hits 52-week high at $2.48 amid growth
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.32 3.53
Yıllık aralık
1.38 3.72
- Önceki kapanış
- 3.35
- Açılış
- 3.32
- Satış
- 3.45
- Alış
- 3.75
- Düşük
- 3.32
- Yüksek
- 3.53
- Hacim
- 156
- Günlük değişim
- 2.99%
- Aylık değişim
- 3.60%
- 6 aylık değişim
- 116.98%
- Yıllık değişim
- 139.58%
21 Eylül, Pazar