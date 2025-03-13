货币 / CPSH
CPSH: CPS Technologies Corp
3.27 USD 0.07 (2.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPSH汇率已更改-2.10%。当日，交易品种以低点3.25和高点3.35进行交易。
关注CPS Technologies Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CPSH新闻
日范围
3.25 3.35
年范围
1.38 3.72
- 前一天收盘价
- 3.34
- 开盘价
- 3.31
- 卖价
- 3.27
- 买价
- 3.57
- 最低价
- 3.25
- 最高价
- 3.35
- 交易量
- 35
- 日变化
- -2.10%
- 月变化
- -1.80%
- 6个月变化
- 105.66%
- 年变化
- 127.08%
