CPSH: CPS Technologies Corp
3.47 USD 0.12 (3.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPSH hat sich für heute um 3.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.32 bis zu einem Hoch von 3.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die CPS Technologies Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CPSH News
- CPS Technologies Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Stock Jumps 26%
- Cps Technologies (CPSH) Q2 Sales Up 62%
- CPS Technologies stock rises after securing fourth Navy SBIR contract
- Insider Trading Roundup: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- CPS Technologies director Cavoli buys $15,892 in shares
- CPS Technologies stock hits 52-week high at $2.48 amid growth
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.32 3.53
Jahresspanne
1.38 3.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.35
- Eröffnung
- 3.32
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Tief
- 3.32
- Hoch
- 3.53
- Volumen
- 117
- Tagesänderung
- 3.58%
- Monatsänderung
- 4.20%
- 6-Monatsänderung
- 118.24%
- Jahresänderung
- 140.97%
