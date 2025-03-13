KurseKategorien
Währungen / CPSH
Zurück zum Aktien

CPSH: CPS Technologies Corp

3.47 USD 0.12 (3.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPSH hat sich für heute um 3.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.32 bis zu einem Hoch von 3.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die CPS Technologies Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPSH News

Tagesspanne
3.32 3.53
Jahresspanne
1.38 3.72
Vorheriger Schlusskurs
3.35
Eröffnung
3.32
Bid
3.47
Ask
3.77
Tief
3.32
Hoch
3.53
Volumen
117
Tagesänderung
3.58%
Monatsänderung
4.20%
6-Monatsänderung
118.24%
Jahresänderung
140.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K