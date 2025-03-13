Devises / CPSH
CPSH: CPS Technologies Corp
3.45 USD 0.10 (2.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPSH a changé de 2.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.32 et à un maximum de 3.53.
Suivez la dynamique CPS Technologies Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CPSH Nouvelles
- CPS Technologies Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Stock Jumps 26%
- Cps Technologies (CPSH) Q2 Sales Up 62%
- CPS Technologies stock rises after securing fourth Navy SBIR contract
- Insider Trading Roundup: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- CPS Technologies director Cavoli buys $15,892 in shares
- CPS Technologies stock hits 52-week high at $2.48 amid growth
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.32 3.53
Range Annuel
1.38 3.72
- Clôture Précédente
- 3.35
- Ouverture
- 3.32
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Plus Bas
- 3.32
- Plus Haut
- 3.53
- Volume
- 156
- Changement quotidien
- 2.99%
- Changement Mensuel
- 3.60%
- Changement à 6 Mois
- 116.98%
- Changement Annuel
- 139.58%
20 septembre, samedi