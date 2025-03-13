Valute / CPSH
CPSH: CPS Technologies Corp
3.45 USD 0.10 (2.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPSH ha avuto una variazione del 2.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.32 e ad un massimo di 3.53.
Segui le dinamiche di CPS Technologies Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.32 3.53
Intervallo Annuale
1.38 3.72
- Chiusura Precedente
- 3.35
- Apertura
- 3.32
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Minimo
- 3.32
- Massimo
- 3.53
- Volume
- 156
- Variazione giornaliera
- 2.99%
- Variazione Mensile
- 3.60%
- Variazione Semestrale
- 116.98%
- Variazione Annuale
- 139.58%
21 settembre, domenica