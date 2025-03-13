QuotazioniSezioni
Valute / CPSH
CPSH: CPS Technologies Corp

3.45 USD 0.10 (2.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPSH ha avuto una variazione del 2.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.32 e ad un massimo di 3.53.

Segui le dinamiche di CPS Technologies Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
3.32 3.53
Intervallo Annuale
1.38 3.72
Chiusura Precedente
3.35
Apertura
3.32
Bid
3.45
Ask
3.75
Minimo
3.32
Massimo
3.53
Volume
156
Variazione giornaliera
2.99%
Variazione Mensile
3.60%
Variazione Semestrale
116.98%
Variazione Annuale
139.58%
