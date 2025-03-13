通貨 / CPSH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CPSH: CPS Technologies Corp
3.35 USD 0.08 (2.45%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPSHの今日の為替レートは、2.45%変化しました。日中、通貨は1あたり3.29の安値と3.47の高値で取引されました。
CPS Technologies Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPSH News
- CPS Technologies Q2 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Stock Jumps 26%
- Cps Technologies (CPSH) Q2 Sales Up 62%
- CPS Technologies stock rises after securing fourth Navy SBIR contract
- Insider Trading Roundup: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- CPS Technologies director Cavoli buys $15,892 in shares
- CPS Technologies stock hits 52-week high at $2.48 amid growth
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.29 3.47
1年のレンジ
1.38 3.72
- 以前の終値
- 3.27
- 始値
- 3.33
- 買値
- 3.35
- 買値
- 3.65
- 安値
- 3.29
- 高値
- 3.47
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- 2.45%
- 1ヶ月の変化
- 0.60%
- 6ヶ月の変化
- 110.69%
- 1年の変化
- 132.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K