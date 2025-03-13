Moedas / CPSH
CPSH: CPS Technologies Corp
3.34 USD 0.07 (2.14%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CPSH para hoje mudou para 2.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.29 e o mais alto foi 3.47.
Veja a dinâmica do par de moedas CPS Technologies Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CPSH Notícias
Faixa diária
3.29 3.47
Faixa anual
1.38 3.72
- Fechamento anterior
- 3.27
- Open
- 3.33
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Low
- 3.29
- High
- 3.47
- Volume
- 105
- Mudança diária
- 2.14%
- Mudança mensal
- 0.30%
- Mudança de 6 meses
- 110.06%
- Mudança anual
- 131.94%
