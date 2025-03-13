Валюты / CPSH
CPSH: CPS Technologies Corp
3.34 USD 0.05 (1.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPSH за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.31, а максимальная — 3.41.
Следите за динамикой CPS Technologies Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CPSH
Дневной диапазон
3.31 3.41
Годовой диапазон
1.38 3.72
- Предыдущее закрытие
- 3.39
- Open
- 3.40
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Low
- 3.31
- High
- 3.41
- Объем
- 129
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 110.06%
- Годовое изменение
- 131.94%
