CPAC: Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr

7.19 USD 0.13 (1.84%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPAC fiyatı bugün 1.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.02 ve Yüksek fiyatı olarak 7.29 aralığında işlem gördü.

Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
7.02 7.29
Yıllık aralık
5.10 7.32
Önceki kapanış
7.06
Açılış
7.18
Satış
7.19
Alış
7.49
Düşük
7.02
Yüksek
7.29
Hacim
21
Günlük değişim
1.84%
Aylık değişim
9.94%
6 aylık değişim
23.75%
Yıllık değişim
24.39%
21 Eylül, Pazar