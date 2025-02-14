Währungen / CPAC
CPAC: Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr
7.22 USD 0.16 (2.27%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPAC hat sich für heute um 2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.18 bis zu einem Hoch von 7.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.18 7.29
Jahresspanne
5.10 7.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.06
- Eröffnung
- 7.18
- Bid
- 7.22
- Ask
- 7.52
- Tief
- 7.18
- Hoch
- 7.29
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 2.27%
- Monatsänderung
- 10.40%
- 6-Monatsänderung
- 24.27%
- Jahresänderung
- 24.91%
