통화 / CPAC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CPAC: Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr
7.19 USD 0.13 (1.84%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPAC 환율이 오늘 1.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.02이고 고가는 7.29이었습니다.
Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPAC News
- Are Construction Stocks Lagging Cementos Pacasmayo (CPAC) This Year?
- Is Cementos Pacasmayo (CPAC) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Can Pacasmayo (CPAC) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Is AECOM (ACM) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cementos Pacasmayo S.A.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CPAC)
- Cementos Pacasmayo ADR earnings matched, revenue topped estimates
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - Cementos Pacasmayo (NYSE:CPAC), Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK)
- Scotiabank raises Cementos Pacasmayo stock price target to $6.40
- Cementos Pacasmayo Stock: Region Shows Growth, But The Name Is Still A Hold (NYSE:CPAC)
- Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
일일 변동 비율
7.02 7.29
년간 변동
5.10 7.32
- 이전 종가
- 7.06
- 시가
- 7.18
- Bid
- 7.19
- Ask
- 7.49
- 저가
- 7.02
- 고가
- 7.29
- 볼륨
- 21
- 일일 변동
- 1.84%
- 월 변동
- 9.94%
- 6개월 변동
- 23.75%
- 년간 변동율
- 24.39%
20 9월, 토요일