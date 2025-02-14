시세섹션
통화 / CPAC
주식로 돌아가기

CPAC: Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr

7.19 USD 0.13 (1.84%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CPAC 환율이 오늘 1.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.02이고 고가는 7.29이었습니다.

Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPAC News

일일 변동 비율
7.02 7.29
년간 변동
5.10 7.32
이전 종가
7.06
시가
7.18
Bid
7.19
Ask
7.49
저가
7.02
고가
7.29
볼륨
21
일일 변동
1.84%
월 변동
9.94%
6개월 변동
23.75%
년간 변동율
24.39%
20 9월, 토요일