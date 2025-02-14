Валюты / CPAC
CPAC: Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr
6.95 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.87, а максимальная — 7.00.
Следите за динамикой Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CPAC
Дневной диапазон
6.87 7.00
Годовой диапазон
5.10 7.00
- Предыдущее закрытие
- 6.95
- Open
- 7.00
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Low
- 6.87
- High
- 7.00
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 6.27%
- 6-месячное изменение
- 19.62%
- Годовое изменение
- 20.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.