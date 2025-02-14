通貨 / CPAC
CPAC: Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr
7.06 USD 0.04 (0.56%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPACの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり6.98の安値と7.10の高値で取引されました。
Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each reprダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPAC News
1日のレンジ
6.98 7.10
1年のレンジ
5.10 7.32
- 以前の終値
- 7.10
- 始値
- 7.08
- 買値
- 7.06
- 買値
- 7.36
- 安値
- 6.98
- 高値
- 7.10
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -0.56%
- 1ヶ月の変化
- 7.95%
- 6ヶ月の変化
- 21.51%
- 1年の変化
- 22.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K