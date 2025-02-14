货币 / CPAC
CPAC: Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr
6.95 USD 0.00 (0.00%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPAC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点6.87和高点7.00进行交易。
关注Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each repr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CPAC新闻
日范围
6.87 7.00
年范围
5.10 7.05
- 前一天收盘价
- 6.95
- 开盘价
- 7.00
- 卖价
- 6.95
- 买价
- 7.25
- 最低价
- 6.87
- 最高价
- 7.00
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 6.27%
- 6个月变化
- 19.62%
- 年变化
- 20.24%
