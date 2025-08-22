FiyatlarBölümler
CP: Canadian Pacific Kansas City Limited

75.62 USD 0.02 (0.03%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CP fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 75.57 ve Yüksek fiyatı olarak 76.94 aralığında işlem gördü.

Canadian Pacific Kansas City Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
75.57 76.94
Yıllık aralık
66.49 85.77
Önceki kapanış
75.60
Açılış
76.06
Satış
75.62
Alış
75.92
Düşük
75.57
Yüksek
76.94
Hacim
3.300 K
Günlük değişim
0.03%
Aylık değişim
0.05%
6 aylık değişim
7.64%
Yıllık değişim
-11.58%
21 Eylül, Pazar