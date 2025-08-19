Moedas / CP
CP: Canadian Pacific Kansas City Limited
75.33 USD 0.76 (1.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CP para hoje mudou para -1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.80 e o mais alto foi 76.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Canadian Pacific Kansas City Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
74.80 76.42
Faixa anual
66.49 85.77
- Fechamento anterior
- 76.09
- Open
- 76.26
- Bid
- 75.33
- Ask
- 75.63
- Low
- 74.80
- High
- 76.42
- Volume
- 4.343 K
- Mudança diária
- -1.00%
- Mudança mensal
- -0.33%
- Mudança de 6 meses
- 7.23%
- Mudança anual
- -11.92%
