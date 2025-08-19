货币 / CP
CP: Canadian Pacific Kansas City Limited
76.09 USD 0.15 (0.20%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CP汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点75.18和高点76.95进行交易。
关注Canadian Pacific Kansas City Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CP新闻
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- VistaShares launches ETF tracking stock bets of hedge fund activist Bill Ackman
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Why Is Canadian Pacific Kansas City (CP) Up 3.7% Since Last Earnings Report?
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- Analysis-Canadian Pacific joins Buffett in rejecting railroad consolidation, narrowing merger prospects
- Are We Sure CSX And BNSF Are Playing It Wrong? (NYSE:BRK.A)
- CPKC shares climb as firm rejects rail consolidation push
- Zacks Industry Outlook Highlights Union Pacific Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited and CSX Corporation
- CPKC rejects participation in rail industry consolidation
- 3 Railroad Stocks to Watch From the Prospering Industry
- CSX stock falls as Bernstein sees market overreaction to BNSF deal
- The One Call That Could Define My Portfolio For The Next Decade
- Bill Ackman Invests $1.27 Billion in a Single Tech Stock, Adds To Google and More - Canadian Pacific Kansas (NYSE:CP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- Canadian Pacific Kansas City amends credit agreement to extend loan maturities
- Evercore prefers Canadian Pacific Kansas City stock amid rail service changes
- CSX shares drop as BNSF service deal falls short of merger hopes
- Analysis-Air Canada union’s defiance of Canadian government order could embolden workers
- Will CSX Explore Merger Options Post Pressure From Activist Investor?
- Ancora urges CSX to pursue merger or replace CEO amid rail industry shakeup
- Activist Ancora reportedly pressuring CSX to explore a deal or fire CEO
日范围
75.18 76.95
年范围
66.49 85.77
- 前一天收盘价
- 75.94
- 开盘价
- 76.08
- 卖价
- 76.09
- 买价
- 76.39
- 最低价
- 75.18
- 最高价
- 76.95
- 交易量
- 8.018 K
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- 8.31%
- 年变化
- -11.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值