КотировкиРазделы
Валюты / CP
Назад в Рынок акций США

CP: Canadian Pacific Kansas City Limited

76.09 USD 0.15 (0.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CP за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.18, а максимальная — 76.95.

Следите за динамикой Canadian Pacific Kansas City Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CP

Дневной диапазон
75.18 76.95
Годовой диапазон
66.49 85.77
Предыдущее закрытие
75.94
Open
76.08
Bid
76.09
Ask
76.39
Low
75.18
High
76.95
Объем
8.018 K
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
8.31%
Годовое изменение
-11.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.