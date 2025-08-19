Валюты / CP
CP: Canadian Pacific Kansas City Limited
76.09 USD 0.15 (0.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CP за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.18, а максимальная — 76.95.
Следите за динамикой Canadian Pacific Kansas City Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CP
Дневной диапазон
75.18 76.95
Годовой диапазон
66.49 85.77
- Предыдущее закрытие
- 75.94
- Open
- 76.08
- Bid
- 76.09
- Ask
- 76.39
- Low
- 75.18
- High
- 76.95
- Объем
- 8.018 K
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- 8.31%
- Годовое изменение
- -11.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.