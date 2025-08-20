KurseKategorien
CP: Canadian Pacific Kansas City Limited

75.60 USD 0.27 (0.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CP hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.29 bis zu einem Hoch von 76.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Canadian Pacific Kansas City Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
75.29 76.37
Jahresspanne
66.49 85.77
Vorheriger Schlusskurs
75.33
Eröffnung
75.55
Bid
75.60
Ask
75.90
Tief
75.29
Hoch
76.37
Volumen
3.852 K
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
0.03%
6-Monatsänderung
7.62%
Jahresänderung
-11.60%
