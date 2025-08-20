Währungen / CP
CP: Canadian Pacific Kansas City Limited
75.60 USD 0.27 (0.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CP hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.29 bis zu einem Hoch von 76.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canadian Pacific Kansas City Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
75.29 76.37
Jahresspanne
66.49 85.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.33
- Eröffnung
- 75.55
- Bid
- 75.60
- Ask
- 75.90
- Tief
- 75.29
- Hoch
- 76.37
- Volumen
- 3.852 K
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 0.03%
- 6-Monatsänderung
- 7.62%
- Jahresänderung
- -11.60%
