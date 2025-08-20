통화 / CP
CP: Canadian Pacific Kansas City Limited
75.62 USD 0.02 (0.03%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CP 환율이 오늘 0.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 75.57이고 고가는 76.94이었습니다.
Canadian Pacific Kansas City Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CP News
- Americold Realty Trust 주식, 52주 최저치인 $13.10 기록
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- VistaShares launches ETF tracking stock bets of hedge fund activist Bill Ackman
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Why Is Canadian Pacific Kansas City (CP) Up 3.7% Since Last Earnings Report?
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- Analysis-Canadian Pacific joins Buffett in rejecting railroad consolidation, narrowing merger prospects
- Are We Sure CSX And BNSF Are Playing It Wrong? (NYSE:BRK.A)
- CPKC shares climb as firm rejects rail consolidation push
- Zacks Industry Outlook Highlights Union Pacific Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited and CSX Corporation
- CPKC rejects participation in rail industry consolidation
- 3 Railroad Stocks to Watch From the Prospering Industry
- CSX stock falls as Bernstein sees market overreaction to BNSF deal
- The One Call That Could Define My Portfolio For The Next Decade
- Bill Ackman Invests $1.27 Billion in a Single Tech Stock, Adds To Google and More - Canadian Pacific Kansas (NYSE:CP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- Canadian Pacific Kansas City amends credit agreement to extend loan maturities
- Evercore prefers Canadian Pacific Kansas City stock amid rail service changes
- CSX shares drop as BNSF service deal falls short of merger hopes
- Analysis-Air Canada union’s defiance of Canadian government order could embolden workers
- Will CSX Explore Merger Options Post Pressure From Activist Investor?
일일 변동 비율
75.57 76.94
년간 변동
66.49 85.77
- 이전 종가
- 75.60
- 시가
- 76.06
- Bid
- 75.62
- Ask
- 75.92
- 저가
- 75.57
- 고가
- 76.94
- 볼륨
- 3.300 K
- 일일 변동
- 0.03%
- 월 변동
- 0.05%
- 6개월 변동
- 7.64%
- 년간 변동율
- -11.58%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K