CP: Canadian Pacific Kansas City Limited
75.62 USD 0.02 (0.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CP ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.57 e ad un massimo di 76.94.
Segui le dinamiche di Canadian Pacific Kansas City Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
75.57 76.94
Intervallo Annuale
66.49 85.77
- Chiusura Precedente
- 75.60
- Apertura
- 76.06
- Bid
- 75.62
- Ask
- 75.92
- Minimo
- 75.57
- Massimo
- 76.94
- Volume
- 3.300 K
- Variazione giornaliera
- 0.03%
- Variazione Mensile
- 0.05%
- Variazione Semestrale
- 7.64%
- Variazione Annuale
- -11.58%
20 settembre, sabato