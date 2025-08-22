QuotazioniSezioni
Valute / CP
Tornare a Azioni

CP: Canadian Pacific Kansas City Limited

75.62 USD 0.02 (0.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CP ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.57 e ad un massimo di 76.94.

Segui le dinamiche di Canadian Pacific Kansas City Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CP News

Intervallo Giornaliero
75.57 76.94
Intervallo Annuale
66.49 85.77
Chiusura Precedente
75.60
Apertura
76.06
Bid
75.62
Ask
75.92
Minimo
75.57
Massimo
76.94
Volume
3.300 K
Variazione giornaliera
0.03%
Variazione Mensile
0.05%
Variazione Semestrale
7.64%
Variazione Annuale
-11.58%
20 settembre, sabato