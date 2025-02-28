Dövizler / COLL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc
35.75 USD 0.41 (1.13%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COLL fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.47 ve Yüksek fiyatı olarak 36.25 aralığında işlem gördü.
Collegium Pharmaceutical Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLL haberleri
- Collegium at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Financial Strength
- Earnings call transcript: Collegium Pharmaceutical beats Q2 2025 estimates, stock surges
- H.C. Wainwright assumes coverage on Collegium Pharmaceutical stock with Buy rating
- Truist Securities raises Collegium Pharmaceutical stock price target to $45
- Collegium Pharmaceutical Q2 2025 slides: Revenue surges 29%, guidance raised
- Compared to Estimates, Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Collegium Pharmaceutical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Wall Street Analysts See a 33.91% Upside in Collegium Pharmaceutical (COLL): Can the Stock Really Move This High?
- Are Investors Undervaluing Collegium Pharmaceutical (COLL) Right Now?
- Collegium Pharmaceutical authorizes $150 million share repurchase program
- Collegium authorizes new $150 million share repurchase program
- Collegium Pharmaceutical: Stock Deserves A 'Buy' On Undervaluation Of ADHD Drug (COLL)
- Abuse Deterrent Formulations Market Exploding While Estimated to Reach $39 Million In 2025 and $54 Million By 2030
- Collegium to Participate in Upcoming Investor Conferences
- IYH: Healthcare Dashboard For April (NYSEARCA:IYH)
- IHF: Healthcare Dashboard For March
- Collegium Pharmaceutical's Shareholders Might Be In For A Pain-Free 2025 (NASDAQ:COLL)
- Collegium Pharmaceutical: Checking The Boxes (NASDAQ:COLL)
- 3 Predictions For March
- Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
35.47 36.25
Yıllık aralık
23.23 42.29
- Önceki kapanış
- 36.16
- Açılış
- 36.25
- Satış
- 35.75
- Alış
- 36.05
- Düşük
- 35.47
- Yüksek
- 36.25
- Hacim
- 1.038 K
- Günlük değişim
- -1.13%
- Aylık değişim
- -7.79%
- 6 aylık değişim
- 18.46%
- Yıllık değişim
- -7.60%
21 Eylül, Pazar