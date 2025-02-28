FiyatlarBölümler
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc

35.75 USD 0.41 (1.13%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COLL fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.47 ve Yüksek fiyatı olarak 36.25 aralığında işlem gördü.

Collegium Pharmaceutical Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
35.47 36.25
Yıllık aralık
23.23 42.29
Önceki kapanış
36.16
Açılış
36.25
Satış
35.75
Alış
36.05
Düşük
35.47
Yüksek
36.25
Hacim
1.038 K
Günlük değişim
-1.13%
Aylık değişim
-7.79%
6 aylık değişim
18.46%
Yıllık değişim
-7.60%
21 Eylül, Pazar