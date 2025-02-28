通貨 / COLL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc
36.16 USD 0.62 (1.74%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COLLの今日の為替レートは、1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり35.02の安値と36.26の高値で取引されました。
Collegium Pharmaceutical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLL News
- Collegium at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Financial Strength
- Earnings call transcript: Collegium Pharmaceutical beats Q2 2025 estimates, stock surges
- H.C. Wainwright assumes coverage on Collegium Pharmaceutical stock with Buy rating
- Truist Securities raises Collegium Pharmaceutical stock price target to $45
- Collegium Pharmaceutical Q2 2025 slides: Revenue surges 29%, guidance raised
- Compared to Estimates, Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Collegium Pharmaceutical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Wall Street Analysts See a 33.91% Upside in Collegium Pharmaceutical (COLL): Can the Stock Really Move This High?
- Are Investors Undervaluing Collegium Pharmaceutical (COLL) Right Now?
- Collegium Pharmaceutical authorizes $150 million share repurchase program
- Collegium authorizes new $150 million share repurchase program
- Collegium Pharmaceutical: Stock Deserves A 'Buy' On Undervaluation Of ADHD Drug (COLL)
- Abuse Deterrent Formulations Market Exploding While Estimated to Reach $39 Million In 2025 and $54 Million By 2030
- Collegium to Participate in Upcoming Investor Conferences
- IYH: Healthcare Dashboard For April (NYSEARCA:IYH)
- IHF: Healthcare Dashboard For March
- Collegium Pharmaceutical's Shareholders Might Be In For A Pain-Free 2025 (NASDAQ:COLL)
- Collegium Pharmaceutical: Checking The Boxes (NASDAQ:COLL)
- 3 Predictions For March
- Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
35.02 36.26
1年のレンジ
23.23 42.29
- 以前の終値
- 35.54
- 始値
- 35.53
- 買値
- 36.16
- 買値
- 36.46
- 安値
- 35.02
- 高値
- 36.26
- 出来高
- 550
- 1日の変化
- 1.74%
- 1ヶ月の変化
- -6.73%
- 6ヶ月の変化
- 19.81%
- 1年の変化
- -6.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K