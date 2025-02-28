Valute / COLL
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc
35.75 USD 0.41 (1.13%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COLL ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.47 e ad un massimo di 36.25.
Segui le dinamiche di Collegium Pharmaceutical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COLL News
- Collegium at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Financial Strength
- Earnings call transcript: Collegium Pharmaceutical beats Q2 2025 estimates, stock surges
- H.C. Wainwright assumes coverage on Collegium Pharmaceutical stock with Buy rating
- Truist Securities raises Collegium Pharmaceutical stock price target to $45
- Collegium Pharmaceutical Q2 2025 slides: Revenue surges 29%, guidance raised
- Compared to Estimates, Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Collegium Pharmaceutical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Wall Street Analysts See a 33.91% Upside in Collegium Pharmaceutical (COLL): Can the Stock Really Move This High?
- Are Investors Undervaluing Collegium Pharmaceutical (COLL) Right Now?
- Collegium Pharmaceutical authorizes $150 million share repurchase program
- Collegium authorizes new $150 million share repurchase program
- Collegium Pharmaceutical: Stock Deserves A 'Buy' On Undervaluation Of ADHD Drug (COLL)
- Abuse Deterrent Formulations Market Exploding While Estimated to Reach $39 Million In 2025 and $54 Million By 2030
- Collegium to Participate in Upcoming Investor Conferences
- IYH: Healthcare Dashboard For April (NYSEARCA:IYH)
- IHF: Healthcare Dashboard For March
- Collegium Pharmaceutical's Shareholders Might Be In For A Pain-Free 2025 (NASDAQ:COLL)
- Collegium Pharmaceutical: Checking The Boxes (NASDAQ:COLL)
- 3 Predictions For March
- Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
35.47 36.25
Intervallo Annuale
23.23 42.29
- Chiusura Precedente
- 36.16
- Apertura
- 36.25
- Bid
- 35.75
- Ask
- 36.05
- Minimo
- 35.47
- Massimo
- 36.25
- Volume
- 1.038 K
- Variazione giornaliera
- -1.13%
- Variazione Mensile
- -7.79%
- Variazione Semestrale
- 18.46%
- Variazione Annuale
- -7.60%
20 settembre, sabato