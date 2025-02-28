Währungen / COLL
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc
35.58 USD 0.58 (1.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COLL hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.58 bis zu einem Hoch von 36.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Collegium Pharmaceutical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.58 36.25
Jahresspanne
23.23 42.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.16
- Eröffnung
- 36.25
- Bid
- 35.58
- Ask
- 35.88
- Tief
- 35.58
- Hoch
- 36.25
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -1.60%
- Monatsänderung
- -8.23%
- 6-Monatsänderung
- 17.89%
- Jahresänderung
- -8.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K