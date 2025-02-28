KurseKategorien
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc

35.58 USD 0.58 (1.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COLL hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.58 bis zu einem Hoch von 36.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Collegium Pharmaceutical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

COLL News

Tagesspanne
35.58 36.25
Jahresspanne
23.23 42.29
Vorheriger Schlusskurs
36.16
Eröffnung
36.25
Bid
35.58
Ask
35.88
Tief
35.58
Hoch
36.25
Volumen
47
Tagesänderung
-1.60%
Monatsänderung
-8.23%
6-Monatsänderung
17.89%
Jahresänderung
-8.04%
