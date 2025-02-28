CotationsSections
Devises / COLL
Retour à Actions

COLL: Collegium Pharmaceutical Inc

35.75 USD 0.41 (1.13%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COLL a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.47 et à un maximum de 36.25.

Suivez la dynamique Collegium Pharmaceutical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COLL Nouvelles

Range quotidien
35.47 36.25
Range Annuel
23.23 42.29
Clôture Précédente
36.16
Ouverture
36.25
Bid
35.75
Ask
36.05
Plus Bas
35.47
Plus Haut
36.25
Volume
1.038 K
Changement quotidien
-1.13%
Changement Mensuel
-7.79%
Changement à 6 Mois
18.46%
Changement Annuel
-7.60%
20 septembre, samedi