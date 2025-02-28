Devises / COLL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc
35.75 USD 0.41 (1.13%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COLL a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.47 et à un maximum de 36.25.
Suivez la dynamique Collegium Pharmaceutical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLL Nouvelles
- Collegium chez H.C. Wainwright : Croissance stratégique et solidité financière
- Collegium at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Financial Strength
- Earnings call transcript: Collegium Pharmaceutical beats Q2 2025 estimates, stock surges
- H.C. Wainwright assumes coverage on Collegium Pharmaceutical stock with Buy rating
- Truist Securities raises Collegium Pharmaceutical stock price target to $45
- Collegium Pharmaceutical Q2 2025 slides: Revenue surges 29%, guidance raised
- Compared to Estimates, Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Collegium Pharmaceutical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Wall Street Analysts See a 33.91% Upside in Collegium Pharmaceutical (COLL): Can the Stock Really Move This High?
- Are Investors Undervaluing Collegium Pharmaceutical (COLL) Right Now?
- Collegium Pharmaceutical authorizes $150 million share repurchase program
- Collegium authorizes new $150 million share repurchase program
- Collegium Pharmaceutical: Stock Deserves A 'Buy' On Undervaluation Of ADHD Drug (COLL)
- Abuse Deterrent Formulations Market Exploding While Estimated to Reach $39 Million In 2025 and $54 Million By 2030
- Collegium to Participate in Upcoming Investor Conferences
- IYH: Healthcare Dashboard For April (NYSEARCA:IYH)
- IHF: Healthcare Dashboard For March
- Collegium Pharmaceutical's Shareholders Might Be In For A Pain-Free 2025 (NASDAQ:COLL)
- Collegium Pharmaceutical: Checking The Boxes (NASDAQ:COLL)
- 3 Predictions For March
Range quotidien
35.47 36.25
Range Annuel
23.23 42.29
- Clôture Précédente
- 36.16
- Ouverture
- 36.25
- Bid
- 35.75
- Ask
- 36.05
- Plus Bas
- 35.47
- Plus Haut
- 36.25
- Volume
- 1.038 K
- Changement quotidien
- -1.13%
- Changement Mensuel
- -7.79%
- Changement à 6 Mois
- 18.46%
- Changement Annuel
- -7.60%
20 septembre, samedi