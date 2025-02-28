Divisas / COLL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COLL: Collegium Pharmaceutical Inc
35.54 USD 0.08 (0.22%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COLL de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.45, mientras que el máximo ha alcanzado 36.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Collegium Pharmaceutical Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLL News
- Collegium en H.C. Wainwright: Crecimiento estratégico y fortaleza financiera
- Collegium at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Financial Strength
- Earnings call transcript: Collegium Pharmaceutical beats Q2 2025 estimates, stock surges
- H.C. Wainwright assumes coverage on Collegium Pharmaceutical stock with Buy rating
- Truist Securities raises Collegium Pharmaceutical stock price target to $45
- Collegium Pharmaceutical Q2 2025 slides: Revenue surges 29%, guidance raised
- Compared to Estimates, Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Collegium Pharmaceutical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Wall Street Analysts See a 33.91% Upside in Collegium Pharmaceutical (COLL): Can the Stock Really Move This High?
- Are Investors Undervaluing Collegium Pharmaceutical (COLL) Right Now?
- Collegium Pharmaceutical authorizes $150 million share repurchase program
- Collegium authorizes new $150 million share repurchase program
- Collegium Pharmaceutical: Stock Deserves A 'Buy' On Undervaluation Of ADHD Drug (COLL)
- Abuse Deterrent Formulations Market Exploding While Estimated to Reach $39 Million In 2025 and $54 Million By 2030
- Collegium to Participate in Upcoming Investor Conferences
- IYH: Healthcare Dashboard For April (NYSEARCA:IYH)
- IHF: Healthcare Dashboard For March
- Collegium Pharmaceutical's Shareholders Might Be In For A Pain-Free 2025 (NASDAQ:COLL)
- Collegium Pharmaceutical: Checking The Boxes (NASDAQ:COLL)
- 3 Predictions For March
Rango diario
35.45 36.56
Rango anual
23.23 42.29
- Cierres anteriores
- 35.62
- Open
- 36.25
- Bid
- 35.54
- Ask
- 35.84
- Low
- 35.45
- High
- 36.56
- Volumen
- 820
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- -8.33%
- Cambio a 6 meses
- 17.76%
- Cambio anual
- -8.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B