Dövizler / CNA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNA: CNA Financial Corporation
45.48 USD 0.93 (2.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNA fiyatı bugün -2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.15 ve Yüksek fiyatı olarak 46.49 aralığında işlem gördü.
CNA Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNA haberleri
- FAF Stock Trades at a Discount: Time to Accumulate or Stand By?
- Arch Capital is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.17%
- London stocks inch up ahead of US Fed’s interest rate decision
- Morgan Stanley, Sizewell C ve Grain LNG anlaşmaları ile %26 yükseliş potansiyeli nedeniyle Centrica’yı yükseltti
- Centrica upgraded by Morgan Stanley on Sizewell C, Grain LNG deals and 26% upside
- Morgan Stanley, kazanç potansiyeli nedeniyle Centrica hisse senedi notunu Overweight’e yükseltti
- Morgan Stanley upgrades Centrica stock rating to Overweight on earnings potential
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.06%
- Britain and US to sign nuclear power pact during Trump’s visit
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.21%
- Is CNA Financial (CNA) Stock Undervalued Right Now?
- Why Is CNA Financial (CNA) Up 5.2% Since Last Earnings Report?
- FTSE 100 today: Index falls, pound slips to $1.33, gilt yields hit ’98 highs
- Centrica gets nuclear boost as Heysham and Hartlepool win one-year life extension
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- NMI Holdings Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- KNSL Dips 2.1% YTD, Trades at Premium: How to Play the Stock?
- United Fire Group, Inc (UFCS) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Why CNA Financial (CNA) Might be Well Poised for a Surge
- CNA or CINF: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- CNA Financial announces key leadership appointments
- Is CNA Financial (CNA) a Great Value Stock Right Now?
Günlük aralık
45.15 46.49
Yıllık aralık
43.29 51.40
- Önceki kapanış
- 46.41
- Açılış
- 46.49
- Satış
- 45.48
- Alış
- 45.78
- Düşük
- 45.15
- Yüksek
- 46.49
- Hacim
- 1.318 K
- Günlük değişim
- -2.00%
- Aylık değişim
- -7.09%
- 6 aylık değişim
- -10.37%
- Yıllık değişim
- -6.88%
21 Eylül, Pazar