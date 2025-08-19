QuotazioniSezioni
Valute / CNA
Tornare a Azioni

CNA: CNA Financial Corporation

45.48 USD 0.93 (2.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNA ha avuto una variazione del -2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.15 e ad un massimo di 46.49.

Segui le dinamiche di CNA Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNA News

Intervallo Giornaliero
45.15 46.49
Intervallo Annuale
43.29 51.40
Chiusura Precedente
46.41
Apertura
46.49
Bid
45.48
Ask
45.78
Minimo
45.15
Massimo
46.49
Volume
1.318 K
Variazione giornaliera
-2.00%
Variazione Mensile
-7.09%
Variazione Semestrale
-10.37%
Variazione Annuale
-6.88%
20 settembre, sabato