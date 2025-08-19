Valute / CNA
CNA: CNA Financial Corporation
45.48 USD 0.93 (2.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNA ha avuto una variazione del -2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.15 e ad un massimo di 46.49.
Segui le dinamiche di CNA Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.15 46.49
Intervallo Annuale
43.29 51.40
- Chiusura Precedente
- 46.41
- Apertura
- 46.49
- Bid
- 45.48
- Ask
- 45.78
- Minimo
- 45.15
- Massimo
- 46.49
- Volume
- 1.318 K
- Variazione giornaliera
- -2.00%
- Variazione Mensile
- -7.09%
- Variazione Semestrale
- -10.37%
- Variazione Annuale
- -6.88%
20 settembre, sabato