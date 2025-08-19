Moedas / CNA
CNA: CNA Financial Corporation
46.31 USD 0.14 (0.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNA para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.25 e o mais alto foi 46.31.
Veja a dinâmica do par de moedas CNA Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CNA Notícias
- Arch Capital is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Reino Unido - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Investing.com Reino Unido 100 avançou 0,17%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.17%
- London stocks inch up ahead of US Fed’s interest rate decision
- Centrica recebe upgrade da Morgan Stanley após acordos com Sizewell C e Grain LNG
- Centrica upgraded by Morgan Stanley on Sizewell C, Grain LNG deals and 26% upside
- Morgan Stanley eleva classificação da Centrica para acima da média devido ao potencial de lucros
- Morgan Stanley upgrades Centrica stock rating to Overweight on earnings potential
- Reino Unido - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Investing.com Reino Unido 100 recuou 0,06%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.06%
- Britain and US to sign nuclear power pact during Trump’s visit
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- Reino Unido - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Investing.com Reino Unido 100 recuou 0,21%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.21%
- Is CNA Financial (CNA) Stock Undervalued Right Now?
- Why Is CNA Financial (CNA) Up 5.2% Since Last Earnings Report?
- FTSE 100 today: Index falls, pound slips to $1.33, gilt yields hit ’98 highs
- Centrica gets nuclear boost as Heysham and Hartlepool win one-year life extension
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- NMI Holdings Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- KNSL Dips 2.1% YTD, Trades at Premium: How to Play the Stock?
- United Fire Group, Inc (UFCS) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Why CNA Financial (CNA) Might be Well Poised for a Surge
- CNA or CINF: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Faixa diária
46.25 46.31
Faixa anual
43.29 51.40
- Fechamento anterior
- 46.17
- Open
- 46.25
- Bid
- 46.31
- Ask
- 46.61
- Low
- 46.25
- High
- 46.31
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.30%
- Mudança mensal
- -5.39%
- Mudança de 6 meses
- -8.73%
- Mudança anual
- -5.18%
