Währungen / CNA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNA: CNA Financial Corporation
46.41 USD 0.24 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNA hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.10 bis zu einem Hoch von 46.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die CNA Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNA News
- Arch Capital is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.17%
- London stocks inch up ahead of US Fed’s interest rate decision
- Centrica upgraded by Morgan Stanley on Sizewell C, Grain LNG deals and 26% upside
- Morgan Stanley stuft Centrica auf ’Overweight’ hoch – Ertragspotenzial als Treiber
- Morgan Stanley upgrades Centrica stock rating to Overweight on earnings potential
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.06%
- Britain and US to sign nuclear power pact during Trump’s visit
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.21%
- Is CNA Financial (CNA) Stock Undervalued Right Now?
- Why Is CNA Financial (CNA) Up 5.2% Since Last Earnings Report?
- FTSE 100 today: Index falls, pound slips to $1.33, gilt yields hit ’98 highs
- Centrica gets nuclear boost as Heysham and Hartlepool win one-year life extension
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- NMI Holdings Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- KNSL Dips 2.1% YTD, Trades at Premium: How to Play the Stock?
- United Fire Group, Inc (UFCS) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Why CNA Financial (CNA) Might be Well Poised for a Surge
- CNA or CINF: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- CNA Financial announces key leadership appointments
- Is CNA Financial (CNA) a Great Value Stock Right Now?
- RBC maintains bullish view on Centrica after Isle of Grain acquisition
- Arch Capital Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
Tagesspanne
46.10 46.49
Jahresspanne
43.29 51.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.17
- Eröffnung
- 46.25
- Bid
- 46.41
- Ask
- 46.71
- Tief
- 46.10
- Hoch
- 46.49
- Volumen
- 289
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- -5.19%
- 6-Monatsänderung
- -8.53%
- Jahresänderung
- -4.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K