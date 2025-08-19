통화 / CNA
CNA: CNA Financial Corporation
45.48 USD 0.93 (2.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNA 환율이 오늘 -2.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.15이고 고가는 46.49이었습니다.
CNA Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
45.15 46.49
년간 변동
43.29 51.40
- 이전 종가
- 46.41
- 시가
- 46.49
- Bid
- 45.48
- Ask
- 45.78
- 저가
- 45.15
- 고가
- 46.49
- 볼륨
- 1.318 K
- 일일 변동
- -2.00%
- 월 변동
- -7.09%
- 6개월 변동
- -10.37%
- 년간 변동율
- -6.88%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K