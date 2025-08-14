Валюты / CNA
CNA: CNA Financial Corporation
46.02 USD 0.62 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNA за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.73, а максимальная — 46.40.
Следите за динамикой CNA Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.73 46.40
Годовой диапазон
43.29 51.40
- Предыдущее закрытие
- 46.64
- Open
- 46.38
- Bid
- 46.02
- Ask
- 46.32
- Low
- 45.73
- High
- 46.40
- Объем
- 1.181 K
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- -5.99%
- 6-месячное изменение
- -9.30%
- Годовое изменение
- -5.77%
