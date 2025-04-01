Dövizler / CMBM
CMBM: Cambium Networks Corporation
0.86 USD 0.11 (14.67%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMBM fiyatı bugün 14.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.76 ve Yüksek fiyatı olarak 0.89 aralığında işlem gördü.
Cambium Networks Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CMBM haberleri
- Cambium Networks receives delinquency notice from Nasdaq
- Cambium Networks reports stable Q2 shipments, CFO departure
- 3 Wireless Stocks Set to Ride on Thriving 5G & Fiber Ecosystem
- ASTS Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss Despite Top-Line Growth
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gogo (GOGO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AT&T (T) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hospitality Wi-Fi Transformed: Cambium Networks ONE Network Delivers Faster, Simpler Guest Internet Access
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cambium Networks faces Nasdaq compliance issue
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Günlük aralık
0.76 0.89
Yıllık aralık
0.23 1.84
- Önceki kapanış
- 0.75
- Açılış
- 0.78
- Satış
- 0.86
- Alış
- 1.16
- Düşük
- 0.76
- Yüksek
- 0.89
- Hacim
- 319
- Günlük değişim
- 14.67%
- Aylık değişim
- 14.67%
- 6 aylık değişim
- 126.32%
- Yıllık değişim
- -53.01%
21 Eylül, Pazar