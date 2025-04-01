Валюты / CMBM
CMBM: Cambium Networks Corporation
0.76 USD 0.04 (5.56%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMBM за сегодня изменился на 5.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.72, а максимальная — 0.78.
Следите за динамикой Cambium Networks Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMBM
- Cambium Networks receives delinquency notice from Nasdaq
- Cambium Networks reports stable Q2 shipments, CFO departure
- 3 Wireless Stocks Set to Ride on Thriving 5G & Fiber Ecosystem
- ASTS Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss Despite Top-Line Growth
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gogo (GOGO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AT&T (T) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hospitality Wi-Fi Transformed: Cambium Networks ONE Network Delivers Faster, Simpler Guest Internet Access
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cambium Networks faces Nasdaq compliance issue
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Дневной диапазон
0.72 0.78
Годовой диапазон
0.23 1.84
- Предыдущее закрытие
- 0.72
- Open
- 0.73
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.72
- High
- 0.78
- Объем
- 247
- Дневное изменение
- 5.56%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 100.00%
- Годовое изменение
- -58.47%
